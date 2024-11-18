Milli Eğitim Bakanı Tekin COP29'da - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin COP29'da

Milli Eğitim Bakanı Tekin COP29\'da

Bakan Tekin, COP29'da gelecek nesillerin hakkına vurgu yaptı; çevreye dikkat çekti.

18.11.2024 15:08
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- Milli Eğitim Bakanı Tekin COP29'da

Tekin: "Dünyada şu an kullandığımız çevre ve imkanlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkı olduğunu bilmeliyiz"

BAKÜ - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim bu dünyada şu an kullandığımız çevre ve imkanlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkı olduğunu bilerek davranmak durumundayız" dedi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. COP29'a katılmak üzere Bakü'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarına başladı. Bakan Tekin, COP29'un düzenlendiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda kurulan, İletişim Başkanlığı'nın ve Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin stantlarını ziyaret etti, görevlilerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

"Azerbaycan'ın başarısını görünce gerçekten gurur duydum"

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in davetlisi olarak Bakü'ye geldiklerini belirten Bakan Tekin, "Kendisiyle bir toplantı yaptık, küçük bir görüşme yaptık. Birazdan da toplantılarımıza geçeceğiz. Bu kadar büyük bir organizasyonun kardeş ülkemiz Azerbaycan'da yapılması ve Azerbaycan'ın bunu olağanüstü başarılı bir şekilde icra etmesinden dolayı mutluyum. Organizasyonun büyüklüğünü ve Azerbaycan'ın başarısını görünce gerçekten gurur duydum. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Bakan Tekin organizasyonla ilgili de şunları kaydetti: "Bu dünya hepimizin, bu dünyanı kullanmak konusunda, gelecek kuşaklara aksettirmek konusunda, elimizdeki mirası sağlıklı bırakabilmek konusunda hepimiz temkinli davranmak durumundayız. Bizim bu dünyada şu an kullandığımız çevre ve imkanlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkı olduğunu bilerek davranmak durumundayız. Bu konferans buna dikkat çekmek isteyen bir konferans. İnşallah sağlıklı bir şekilde buna dikkat çekilir. Hep beraber dünyada barışı, hürriyeti, doğayı kullanmak konusundaki hassasiyeti hep beraber geliştirmiş oluruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin COP29'da - Son Dakika

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