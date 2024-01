Güncel

- Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Bakü'deki Türk okullarına ziyaret

BAKÜ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk okullarına ziyaret ederek, "Bu konuda yetki, sorumluluk her ne derseniz iki ülkenin eğitim bakanlıklarında. Eğer bunu sağlıklı yapabilirsek 'tek millet' bilinci, 'tek millet' şuuru devam eder" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Tekin, beraberindeki heyetle birlikte başkent Bakü'de faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okulu'nu ve Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek buralarda incelemelerde bulundu. Bakan Tekin, okulların faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, okul ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, genç kuşakların "iki devlet, tek millet" şuuruyla yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bu konudaki sorumluluğun her iki ülkenin eğitim bakanlığının üzerine düştüğünü vurguladı. Bakü'deki temasları kapmasında iki önemli ziyaret gerçekleştirdiklerini de belirten Tekin, "Bunlardan bir tanesi Azerbaycan Eğitim Bakanlığı'nda değerli arkadaşımız Emin Bey'i ziyaret ettik. Ardından da Sayın Başbakan'ı ziyaret ettik. Her iki ziyaretimizde de olağanüstü bir nezaket, olağanüstü bir misafirperverlikle karşılaştık. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Bu görüşmelerimizin iki tane ana ekseni vardı. Bir tanesi her iki ülkenin eğitim bakanlıkları olarak iki devletin tek milleti ve bu milletin birbirlerine olan kardeş hane duygularını gelecek kuşaklara aks ettirmek için. Bizim iki bakanlık olarak ne yapmamız gerektiğine dair sohbetlerde istişarelerde bulunduk" dedi.

"Tek millet şuuru gelecek kuşaklara aks ettirilmiş olacak"

"İki devlet, tek millet" şiarının Azerbaycan ve Türkiye'ye miras bırakıldığını belirten Tekin, "Biz arzu ediyoruz ki biz böyle dediğimiz gibi bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, gelecek kuşaklar hepsi aynı şuurla, aynı arzuyla 'tek millet' diye bahsetmekten övünç duysun, kıvanç duysun, bunu yapsın istiyoruz. Bu konuda yetki, sorumluluk her ne derseniz iki ülkenin eğitim bakanlıklarında. Eğer bunu sağlıklı yapabilirsek tek millet bilinci, tek millet şuuru devam eder. Ama biz burada zafiyet gösterirsek biz bu şuuru gelecek kuşaklara aksettiremezsek sorun yaşarız. Dolayısıyla her iki toplantımızın da ana konusu, konularından birisi buydu. Bu konuda hemfikir olmaktan hem Sayın Başbakan ile hem Eğitim Bakanı Emin Bey ile hemfikir olmaktan dolayı da mutlu olduk. İnşallah 'tek millet' şuurunu gelecek kuşaklara aynı şekilde, aynı şuurla, aynı bilinçte aks ettirilmiş olacak" dedi.

"Azerbaycan Türkiye Üniversitesiyle ilgili gelinen noktayı konuştuk"

Bakü'de Türk okullarında aşılması gereken bazı sorunların olduğunu ifade eden Tekin, "İkinci konumuz da bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalarda karşı karşıya kaldığımız ufak tefek aşılması gereken adımlar vardı, onları konuştuk. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz bizim burada Bakü Türk okulları var. Bu okullarımızın eğitim öğretim süreciyle ilgili çok yıllar önce yapılmış protokol, bu protokolün revize edilmesi ve bu kapsamda okulun yeni ortaya çıkan ihtiyaçlarının giderilmesi. Bu konudaki taleplerimizi ilettik. Hem Bakan Bey hem de Sayın Başbakan çok pozitif yaklaştı. İkinci konumuzda bugünlerde protokol aşamasına geldiğimiz her iki ülkenin mesleki ve teknik eğitim konusundaki işbirliğiyle ilgili bir nizamname ya da yönetmelik taslağı çalışmamız var. Onunla ilgili geldiğimiz noktayı görüştük. Azerbaycan Türkiye Üniversitesiyle ilgili gelinen noktayı konuştuk ve karşılıklı olarak üstlenmemiz gereken ya da yapmamız gereken ödevleri paylaştık. Bir sonraki toplantıya kadar ödevlerimizi yapmak üzere söz birliğine vardık. İnşallah bir sonraki toplantıda bu konularla ilgili daha somut adımlar atmış olmak üzere taahhütleştik. Bu şuurun devam etmesini istiyorum. Bunun için de her ne gerekirse yapacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.

"Bize düşen liderlerimizin ve halkımızın istediği kenetlenmeyi daha sıkı bir hale getirmek"

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişmesi için her iki ülkenin hem cumhurbaşkanlarının irade beyan ettiklerinin vurgulayan Bakan Tekin, "Bu dostluğun kuvvetlenerek devam etmesini istiyorlar. Her iki ülkenin vatandaşları bu dostluğun devam etmesini istiyor. Bize düşen aradaki yönetici elit olarak bize düşen de hem liderlerimizin hem de halkımızın istediği bu kenetlenmeyi daha sıkı bir hale getirmek. Biz de inşallah bunları yapacağız. Ben tekrar ev sahipleri için hem Sayın Bakan'a, hem Sayın Başbakan'a hem de bütün Azerbaycan'daki dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.