Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı taziye açıklamasında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e yüce Allah'tan rahmet; ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Tekin'in taziye mesajı şöyle:

"Geçirdiği elim kaza sonucu vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e yüce Allah'tan rahmet; ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum."