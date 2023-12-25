- Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerle buluşup ilçede devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin'in ilk durağı Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi'nde yapımı devam eden okul oldu. Çelikten yapıldığı öğrenilen okulun inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Tekin, ilçeye bağlı Kılılı Geçici Barınma Merkezi Konteyner Kent'e geçti. Burada öğrencilerin çiçekle karşıladığı Bakan Tekin, çiçeği kadın öğretmene hediye etti.

Konteyner ketteki bungalov sınıf ve kütüphaneye giren Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Tekin, buradan Türkoğlu İlçesi Yolderesi Mahallesi'nde öğretmen buluşmasına katılmak için ayrıldı.