 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde bulunan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, Türkoğlu İlçesi'nde devam eden okul inşaatını inceledi ve konteyner kentteki öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu
25.12.2023 - 20:01,  Güncelleme: 20:09
Abone Ol

- Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu

KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerle buluşup ilçede devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin'in ilk durağı Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi'nde yapımı devam eden okul oldu. Çelikten yapıldığı öğrenilen okulun inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Tekin, ilçeye bağlı Kılılı Geçici Barınma Merkezi Konteyner Kent'e geçti. Burada öğrencilerin çiçekle karşıladığı Bakan Tekin, çiçeği kadın öğretmene hediye etti.

Konteyner ketteki bungalov sınıf ve kütüphaneye giren Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Tekin, buradan Türkoğlu İlçesi Yolderesi Mahallesi'nde öğretmen buluşmasına katılmak için ayrıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Yusuf Tekin, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:15:59. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement