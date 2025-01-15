Milli Eğitim Bakanı Tekin Hamdullah Suphi İlkokulu\'nda Etkinliklere Katıldı

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret ederek 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' etkinliklerine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1'inci dönemin son günlerini kapsayan etkinlik haftasında Ankara'daki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, karne öncesi son haftada gerçekleştirilen 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinliklere katıldı. Tekin, 4'üncü sınıf öğrencisinin koro eşliğinde sunduğu piyano dinletisini dinledi. Zeka oyunları, hitabet, münazara, bilgi yarışması, belgesel ve animasyon gösterimi etkinlikleri çalışmalarına katıldı.

Bakan Tekin, ziyaret kapsamında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Meslektaşlarıyla eğitime dair fikir alışverişinde bulunan Bakan Tekin'e öğretmenler ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren gelişim raporu uygulamasına geçildiği için teşekkür ederek gelişim raporu uygulamasını önemli bulduklarını ifade etti. Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları'nı değerlendiren eğitimciler, Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kapsamında sınavın kaldırılması ve meslekte 20 yılı dolduran öğretmenlere başöğretmenlik için direkt başvuru hakkı verilmesine ilişkin düzenleme konusunda Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, ilkokul 1'inci sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenmesi sisteminin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten öğretmenler, düzenlemeden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.