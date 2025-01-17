Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Film İzletti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Film İzletti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Film İzletti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte 'Rafadan Tayfa' filmini izleyerek, dijital bağımlılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

17.01.2025 21:50  Güncelleme: 21:55
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklarla 'Rafadan Tayfa' filmini izledi. Burada konuşan Tekin, "Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Çocuklarımızın hem akademik başarılarını en sağlıklarını etkileyen bir tehdit bahsettiğimiz şey bu dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı. Biraz da o konularda dikkatli olurlarsa çok mutlu oluruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklarla birlikte 'Rafadan Tayfa' filmini izledi. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür da katıldı. Çocuklar ve 'Rafadan Tayfa' karakterleriyle bir araya gelen Bakan Tekin film gösterimi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öncelikle, yaklaşık 18 milyon gencimiz, çocuğumuz bugün kısa bir tatile girdiler. Hepsine iyi tatiller diliyorum" derken çocuklar vesilesiyle bugün sinemaya geldiklerini belirterek, "Yaklaşık iki yıldır sinemaya da gidemiyorduk. Onlara bugün tatil döneminde ne yapacaklarını tavsiye ederken, 'Dinlendirecek şeyler yapın, mesela sinemaya gidin' dedik. Bugün biz de böyle bir başlangıç yaptık" dedi.

ÇOK CİDDİ BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Bakan Tekin "Bir tek tavsiyem var; mümkün olduğunca dijital bağımlılıktan, teknoloji bağımlılığından uzak olsunlar. Onun dışında geçirecekleri her türlü etkinlik, her türlü güzel vakit, onlara tatil gibi tatil yaşatmış olacaktır. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Çocuklarımızın hem akademik başarılarını hem sağlıklarını etkileyen bir tehdit. Bahsettiğimiz şey dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı. Biraz da o konularda dikkatli olurlarsa çok mutlu oluruz" dedi. Daha sonra sinema salonuna giren Tekin, patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunulan çocuklarla filmi izledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilere Karne Hediyesi Olarak Film İzletti - Son Dakika

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