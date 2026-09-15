Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(PISA) Ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık"
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(PISA) Ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık"
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(PISA) Ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Tekin: '(PISA) Ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık' - Son Dakika
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