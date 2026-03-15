Bakan Tekin: Milli Değerler Eğitimin Temelidir
Bakan Tekin: Milli Değerler Eğitimin Temelidir

Bakan Tekin: Milli Değerler Eğitimin Temelidir
15.03.2026 01:08
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizi bir arada tutan, bizi millet yapan, devletimizi güçlü kılan bütün değerleri çocuklarımıza kazandırmaya çalışacağım." dedi.

Sultangazi Belediyesinin Ramazan Etkinlik Çadırı'nı ziyaret eden Tekin, burada çocuklarla birlikte platforma çıkarak ilahi söyledi.

Bir süre sahnede çocuklarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Tekin, daha sonra yaptığı konuşmada, dünyanın her tarafında eğitimin toplumun milli değerlerini, devletin temel değerlerini çocuklara öğretmek için bir araç olarak kullanıldığını söyledi.

Tekin, Hristiyan bir ülkede Paskalya kutlamanın devletin temellerine dinamit koymak olarak değerlendirilmediğini, Noel'i kutlamanın o toplumun temel değerlerini gelecek kuşaklara aksettirme olarak kabul edildiğini ve okullarda da teşvik edildiğini dile getirdi.

Türkiye'de de ramazan ayının milli birlik ve dayanışma açısından çok önemli olduğunu belirten Tekin, "Çocuklarımız Paskalya'yı ve Noel'i kutlayacağına ramazan ayının heyecanını yaşasınlar. Ramazan ayında kendilerinin, ailelerinin, atalarının, dedelerinin yaptığı gibi yardımlaşsınlar, birbirlerinin dertleriyle hemhal olsunlar dedik ve bir Ramazan Genelgesi yayınladık. Okullarda çocuklar ramazanın geldiğini kutlasınlar, ramazan ayında neler yapıldığını görsünler, eğitimini alsınlar istedik. Kimseye oruç tutsun ya da tutmasın diye baskı yapmadık. Tam tersine milli birlik üzerine vurgumuzu yaptık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini desteklediğini ve bunun ne kadar anlamlı bir davranış olduğunu söylediklerini aktaran Tekin, "Birileri de çıktı dedi ki 'Siz ne yapıyorsunuz, devleti yıkmaya çalışıyorsunuz?' Ben şimdi soruyorum, 'Ramazan ayında çocuklarımız yardımlaşmayı öğrensin, dayanışmayı öğrensin.' demenin bizim milli değerlerimizle çelişen, devletin temel ilkeleriyle çelişen bir boyutu var mı?" ifadelerini kullandı.

Dünyanın her tarafında eğitim öğretim sürecinin bu şekilde yürüdüğünü ve milleti bir arada tutacak değerleri çocuklara eğitim bakanlıklarının vermekle mükellef olduğunu dile getiren Tekin, "Bizi bir arada tutan, bizi millet yapan, devletimizi güçlü kılan bütün değerleri çocuklarımıza kazandırmaya çalışacağım." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da kendileriyle beraber olan Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve Başkan Dursun beraberindekilerle birlikte etkinlik alanını gezdi.

Tekin, Erzurumluların standına gelince alkışlarla karşılandı ve kendisine çay ikram edildi.

Bakan Tekin de bir süre memleketi Erzurum'un standında vatandaşlarla oturarak sohbet etti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Sultangazi, Politika, Kültür, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
