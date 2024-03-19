Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul sayılarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul sayılarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul sayılarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tuzla Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim-öğretim altyapısını geliştirdiklerini ve okul sayılarını arttırdıklarını söyledi. Tuzla'da öğrenci sayısının yüzde 135 arttığını ve öğretmen sayısının da iki katına çıktığını belirten Tekin, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle okul sayılarını daha da arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

19.03.2024 18:52
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnşallah Büyükşehir Belediyesi desteğiyle okul sayılarını arttıracağımız bir dönem 31 Mart itibarıyla karşımıza çıkar." dedi.

Tuzla Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) açılış töreninde konuşan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim-öğretim altyapısını öğretmen ve derslik açışından en az ikiye katladıklarını söyledi.

Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Tuzla'daki öğrenci sayısının 28 bin olduğunu, bu sayının 67 bine ulaştığını kaydetti.

Öğrenci sayısı açısından yüzde 135 artış söz konusu olduğunu belirten Tekin, "2002 yılında Tuzla'da 28 bin öğrencimize hizmet etmek üzere 1162 öğretmenimiz varmış, şu an 2023-2024 yarıyılı itibarıyla 4 bin 662 öğretmenimiz var, artış yüzde 301. Öğrenci sayısı artışının iki katı kadar öğretmen sayımız artmış, 2002 ile kıyasladığımızda 3 katlık bir artış var." ifadelerini kullandı.

Tekin, 2002'de ilçede 39 olan okul sayısının şu anda 208 olduğunu vurgulayarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

BİLSEM'lerin sıradan okullar olmadığını vurgulayan Tekin, "BİLSEM'ler seçerek öğrenci alan ve aldığı öğrencileri yeteneklerine göre eğiten kurumlarımız." diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı ilçede 9 okul inşa ettiği için tebrik eden Tekin, "Arkasında Büyükşehir Belediyesi desteği olursa bu 9 sayısı daha çok artacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah Büyükşehir Belediyesi desteğiyle okul sayılarını arttıracağımız bir dönem 31 Mart itibarıyla karşımıza çıkar." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise eğitime destek konusunda ellerinden gelen katkıyı verdiklerini belirterek açılan merkezi, "Gençler için bulunmaz bir ekosistem oluşturduk." sözleriyle tanıttı.

Kurdele kesim törenin ardından Bakan Tekin, Başkan Yazıcı ve protokol üyeleri merkezi ziyaret etti.

Programa milletvekilleri, ilçe siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul sayılarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti - Son Dakika

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