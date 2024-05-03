Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1704'üncü gününde. Bakan Tekin Diyarbakır'daki temasları kapsamında, eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret ederek, onlarla görüştü. Aileler Tekin'i ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Bakan Tekin, tek tek görüştüğü ailelere karanfil verdi. Ziyarette, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da yer aldı.

03.05.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1704'üncü gününde.

Bakan Tekin Diyarbakır'daki temasları kapsamında, eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Aileler Tekin'i ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı.

Bakan Tekin, tek tek görüştüğü ailelere karanfil verdi.

Ziyarette, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement