Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Eğitim altyapısı için yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Herhangi bir eğitim altyapısı ihtiyacının giderilmesi için sadece genel bütçeden ayrılan pay yeterli değil. Genel bütçeden ayrılan payı yatırıma dönüştürebilmek için yerel yönetimlerin başta imar olmak üzere birçok konuda desteğine ihtiyacımız var." dedi.
Balçova Termal Otel'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Tekin, ülke genelinde her ayın ilk cumartesi günü yaptıkları "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nı yarın İzmir'de gerçekleştireceklerini söyledi.
Farklı illerden gelen yaklaşık 300 öğretmenle yeni bir değerlendirme yapacaklarını dile getiren Tekin, "O değerlendirme sonrasında İzmir ile ilgili planladığımız çalışmaları basın mensuplarıyla da paylaşmış olacağız. Şunu rahatlıkla söylemek mümkün. İzmir'in eğitim öğretim altyapısı itibarıyla ihtiyaç duyduğu eksikliklerin tamamını yarın yapacağımız basın açıklamasıyla gidermiş olacağız." diye konuştu.
Bakan Tekin, eğitimin, her kesimin ilgi alanına girdiğini vurguladı.
Eğitimle ilgili en büyük paydaşlarının yerel yönetimler olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:
"Herhangi bir eğitim altyapısı ihtiyacının giderilmesi için sadece genel bütçeden ayrılan pay yeterli değil. Genel bütçeden ayrılan payı yatırıma dönüştürebilmek için yerel yönetimlerin başta imar olmak üzere birçok konuda desteğine ihtiyacımız var. İzmir'de de yerel yönetimlerden imarla ilgili gerekli izinleri alamadığımızdan kaynaklanan sorunlarımız var. Bunları da yerel yönetimlerin çözmesini arzu ediyoruz. Yakında yerel yönetim seçimleri de var. Biz eğitim öğretim sürecine en çok katkı veren, en çok katkı verecek yerel yöneticilerin seçilmesini arzu ederiz."
Eğitimdeki altyapı, nitelik ve içerikle ilgili bütün problemleri el birliğiyle çözeceklerini kaydeden Tekin, bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi.
Toplantıya, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.
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