Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmen Tiyatro Gösterisini İzledi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmen Tiyatro Gösterisini İzledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali kapsamında sahnelenen 'Ben Bir Öğretmenim' tiyatro gösterisini izledi. Bakan Tekin, oyuncuları, yönetmeni ve senaristi tebrik ederek, öğretmenlerin böyle etkinliklere katılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti ve izleyen öğretmenlere teşekkür etti.

28.06.2024 20:19
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Ben Bir Öğretmenim" tiyatro gösterisini izledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali kapsamında Bahçelievler'den öğretmenlerin oluşturduğu "Ders Arası Tiyatro" topluluğunca sahnelenen oyunun sonunda Tekin, oyuncuları, yönetmeni ve senaristi tebrik etti.

Bakan Tekin, öğretmenlerin yaşamından kesitler sunarak, izleyicilere duygusal bir deneyim yaşatan oyunu izlemekten mutluluk duyduğunu belirterek "Öğretmen arkadaşlarımızın böyle bir etkinlikte bulunması mutluluk verici. Ayrıca senaryodaki ifadelerin tamamı reel, hiçbir abartı yok. O yüzden yazan, yöneten ve oynayan arkadaşları tebrik ediyorum. Burada bulunmaktan gerçekten çok keyif aldım. Bu emeğin karşılığını alkışlarla veren, izleyen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah böyle güzel şeyler devam eder. " diye konuştu.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmen Tiyatro Gösterisini İzledi - Son Dakika

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