Milli Eğitim Bakanı, saldırıya uğrayan öğretmenle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı, saldırıya uğrayan öğretmenle görüştü

Milli Eğitim Bakanı, saldırıya uğrayan öğretmenle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir velinin yumruklu saldırısına uğrayan öğretmenle görüştü. Veli A.Ç'nin çocuğunu uyaran öğretmene yumruk atması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Saldırıya uğrayan öğretmeni ziyaret eden Bakan Tekin, öğretmene desteklerini belirtti ve meslektaşlarının hukukunu korumaya devam edeceklerini vurguladı.

27.04.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir velinin yumruklu saldırısına uğrayan öğretmenle görüştü.

Edinilen bilgiye göre, veli A.Ç'nin, akran zorbalığı yaptığı gerekçesiyle çocuğunu uyaran öğretmene yumruk atması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığınca olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından, öğretmeni darbeden veli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olay günü ilk etapta telefonla öğretmeni arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Tekin'in talimatıyla, daha sonra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, yumruk darbesiyle yaralanan öğretmene ziyarette bulundu.

Saldırıya uğrayan ortaokul öğretmeni, dün de Bakan Tekin ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede öğretmene "geçmiş olsun" dileklerini ileten Tekin, konunun takipçisi olduğunu belirtti.

Tekin, her daim öğretmenlerin yanında olacaklarını vurgulayarak, meslektaşlarının hukukunu korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, İnceleme, Sarıyer, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı, saldırıya uğrayan öğretmenle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Fenerbahçe seçimini yaptı Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe seçimini yaptı! Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:12:04. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı, saldırıya uğrayan öğretmenle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement