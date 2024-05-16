Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Engelliler Haftası kapsamında SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, öğrencilerle etkinliklere katıldı, sohbet etti ve isteklerini sordu. Ayrıca, okulların atölyelerini gezen Tekin, öğretmenlerle de bir araya gelerek önerilerini aldı. Bakan Tekin, ayrıca öğrencilerin velileriyle de görüşerek taleplerini dinledi.

16.05.2024 15:51
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu.

Okulda özel öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, öğrencilerle etkinliklere katıldı, sohbet etti ve isteklerini sordu. Okulların atölyelerini de gezen Tekin, daha sonra da öğretmenlerle bir araya geldi, önerilerini aldı.

Bakan Tekin, öğrencilerin velileriyle de görüşerek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika

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