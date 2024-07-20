Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tercih Destek Programı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tercih Destek Programı'nda Gençlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi. Tekin, gençlere geniş bir seçenek havuzuna sahip olduklarını ve mahalle baskısıyla hareket etmemeleri gerektiğini tavsiye etti. Ayrıca, gençlerin mutlu olacakları işi tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan Tekin, programın sonunda öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

20.07.2024 17:07
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Önce Öğrenci Platformunca Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.

Tekin, programdaki konuşmasında, gençlerin hayal ettikleri fakülte ve bölümde okuyabilmeleri için çok geniş bir seçenek havuzuna sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de her ilde üniversite olduğunu aktaran Tekin, üniversite yerleşkelerinin içinde de farklı akademik birimler bulunmasının öğrenciler için bir şans olduğunu vurguladı.

Kendi öğrencilik yıllarını hatırlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tekin, "Lütfen, mahalle baskısıyla hareket etmeyin. Mahalle baskısıyla hareket ederseniz, seçtiğiniz bölümde bir süre mutlu olursunuz ama mezun olduğunuz an itibarıyla mahalle baskısı sebebiyle sizi yönlendirdikleri bir alanda çalışacaksınız. Bunu mu tercih edersiniz yoksa yapınıza en uygun işe gitmeyi mi tercih edersiniz?" diye konuştu.

Öğrencilere, "Hangi işte mutlu olacağınızı düşünüyorsanız o bölümü tercih edin." tavsiyesinde bulunan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tercih zamanı bana danışmanlık edebilecek, soru sorabileceğim bir kişi bile yokken şimdi bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla biz elimizdeki tüm imkanları çocuklarımız için gençlerimiz için harcamak istiyoruz ve gençleri bu ülkenin teminatı olarak gören, gençlerimizi çok fazla umursayan bir Cumhurbaşkanımız var. Biz eğitim öğretim sürecinde üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız. Tek bir gayemiz var, hiçbirinizi mutsuz etmek, üzmek istemiyoruz."

Tekin, konuşmasının ardından sorularını yanıtladığı öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin, programın sonunda Önce Öğrenci Platformu kurucusu İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tercih Destek Programı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tercih Destek Programı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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