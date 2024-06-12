Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye'deki bir okuldaki öğretmene yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye'deki bir okuldaki öğretmene yapılan saldırıyı kınadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye ilçesindeki bir okulda bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyı kınayarak, saldırganın yakalanarak tutuklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

12.06.2024 21:30
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyı kınıyor, saldırganın yakalanarak tutuklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyı kınıyor, olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından saldırganın yakalanarak tutuklanmasını eğitim ailesi olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Olayla ilgili hassasiyetlerinden ötürü değerli yargı mensuplarına teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde çalıştığımız ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atmaya devam ederek adaletin tecelli etmesi ve şiddetin son bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye'deki bir okuldaki öğretmene yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye'deki bir okuldaki öğretmene yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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