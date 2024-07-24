Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yabancı Ülke Okulları Yasal Durumda Değil - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yabancı Ülke Okulları Yasal Durumda Değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı ülke okullarının yasal durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, bu okulların mevzuat içerisine girmeleri halinde eğitim öğretime devam edeceklerini, girmezlerse yok hükmünde olacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda hareket ettiklerini ve uluslararası sözleşmelerle yasal dayanak oluşturulması gerektiğini ifade etti. Tekin, ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ve uluslararası anlaşma yapma çabalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

24.07.2024 13:21
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı ülke okullarının yasal durumuna ilişkin, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse yok hükmündeler zaten." dedi.

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız okullarıyla ilgili bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine Tekin, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretim vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, bu okullarla ilgili nasıl işlem yapıldığına ilişkin soruya, "Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse zaten yok hükmündeler." yanıtını verdi. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yasal mevzuatımız var, bir de Anayasamızın 90. maddesi, yani uluslararası sözleşmelerle ilgili maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu okulların hukuki statüye kavuşmaları için uluslararası sözleşme yapılması gerekiyor. Bahsi geçen ve yasal dayanağı olmayan 12 okulla ilgili, iki ülkenin karşılıklı anlaşabileceği uluslararası sözleşme zemininde yasal dayanak oluşmasını arzu ediyoruz."

"Görüşmeler devam ediyor"

Konu hakkında ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Tekin, yeni yasama dönemine yetişme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Bakan Tekin, "Uluslararası sözleşme yapalım. Özellikle Avrupa'daki Türk vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim öğretim alanında demokratik ve özgür biçimde kendi kültürlerini, ana dillerini öğrenebilecekleri zeminde uluslararası anlaşma yapmak için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yabancı ülke okullarındaki öğrenci sayısına ilişkin soruyu da Tekin, "Yasal olmadıkları için elimizde yasal bir veri yok." diye yanıtladı.

Tekin, geçmiş hükümetlerin de 1993, 1998 ve 2000 yıllarında Fransa'yı bu konuda uyardığını ancak Fransa'nın bu konuda adım atmaktan imtina ettiğini hatırlatarak, "Bizim yapmak istediğimiz şey, Fransa'nın da dahil olduğu diğer ülkelerle karşılıklı uluslararası sözleşme yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili yepyeni başlangıç yapıyoruz"

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ne zaman Meclis Genel Kurulu'na geleceğine ilişkin soru üzerine Tekin, bu konuda bilgisinin olmadığını belirtti.

Tekin, kanun teklifiyle ilgili bazı itirazların olduğunun anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"İtirazlar, kanun hazırlık aşamasında da vardı, komisyon aşamasında da vardı, Genel Kurul aşamasında da olacak. Ama yaptığımız şeyin hazırlık sürecini dolu dolu geçirdiğimize ve bu konuda görüşü alınabilecek her taraftan görüş aldığımıza inanıyorum ve iddialıyız da bu konuda. Dolayısıyla kanunla ilgili biz Türkiye'de öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili olarak yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni başlangıçlar böyle hep farklı kesimlerden farklı toplumsal yapılardan eleştiri konusu olabilir. Saygı duyuyoruz."

"Meclis kapanmadan kanun geçecek mi?" sorusuna ise Tekin, "Onu bilemem. Ama sonuçta TBMM'de süreç devam ediyor. Tamamen Genel Kurul'un takdirinde." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yabancı Ülke Okulları Yasal Durumda Değil - Son Dakika

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