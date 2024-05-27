Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

27.05.2024 13:18
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Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim Terbiye Kurulu'nun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni müfredatı onayladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

YENİ MÜFREDAT TALİM VE TERBİYE KURULU'NUN ONAYINA SUNULMUŞTU

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu. Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi.

GELEN GÖRÜŞLERİN ÜÇTE BİRİ ORTAK METNE YÖNELİK

Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi. Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu. Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi. Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

TEKRAR GÖRÜŞÜLEN MÜFREDAT ONAYDAN GEÇTİ

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Yeni müfredata ilişkin 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı. Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İbrahim ozturk: taliban sistemi pek yakında 26 10 Yanıtla
    My Way: Sen Hollandaya git.Sana orası layık 14 20 Selcuk Kaykısız: My may sende yaşlah arabistana 2 1
  • saglam iletş: şu 100 yıl zihniyeti bitsin artık 15 5 Yanıtla
    Ebu Zer: Pardon ? Yüzyıl zihniyeti neden biticekmiş ? Sizi rahatsız eden ne ? Yıllarca batılıların bizlere dayatmış olduğu eğitim sistemini ortam kaldırıp bin yıllık eğitim sistemimiz olan talim ve terbiyenin hayata geçirilmesi mi seni ve zihniyetini rahatsız etti ? 2 8 saglam iletş: ben de zaten batının bize dayattığı eğitim sisteminden sitem ediyorum 3 2

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