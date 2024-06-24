Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatı öğretmenlere tanıtacak

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(ANKARA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmiş eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi ve yeni döneme hazırlık çalışmalarına yönelik seminerlerin bugün başlayacağını duyurdu. Öğretmenlere yönelik yapılacak seminerlerde yeni müfredatın içeriği de tanıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni eğitim öğretim müfredatının içeriğinin bugün öğretmenlere yönelik gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı seminerleriyle tanıtılacağını duyurdu. Çalışma programı Cuma günü sona erecek. Çalışma sonunda öğretmenlerden müfredat hakkında rapor yazmaları istenecek.

Resmi X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalarımıza bugün başlıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza seminer çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bakanlık olarak bu seminer döneminde yeni müfredatı tanıtmak ve yeni eğitim yaklaşımımız hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca öğretmenlerimizin yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hakim olması maarif anlayışımız için çok değerlidir. Bu vesileyle mesleki çalışma döneminin sizler için en verimli şekilde geçmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."

Bakan Tekin, seminer programı ve yeni müfredata ilişkin saat 10.00'da Eğitim Bilişim Ağı üzerinden öğretmenlere yönelik bir konuşma yapacak.