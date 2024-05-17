Milli Eğitim Bakanlığı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvurular Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvurular Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu yayımladı. Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları, atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'ten itibaren başlayacak.

17.05.2024 19:23
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu yayımlandı. Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'ten itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

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