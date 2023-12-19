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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Şarkışla'da temaslarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Şarkışla ilçesinde temaslarda bulundu. İşleyen, Şarkışla Kaymakamı ve okul müdürleriyle bir araya gelerek 2023-2024 eğitim ve öğretim yılıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Şarkışla\'da temaslarda bulundu.
19.12.2023 - 13:59,
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Şarkışla ilçesinde temaslarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Oğuzhan Özkan, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ile ilçeye gelen İşleyen, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

İşleyen ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçede bulunan okul müdürleri ile toplantıda bir araya geldi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili istişarelerde bulunan İşleyen, okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Şarkışla'da temaslarda bulundu. - Son Dakika
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