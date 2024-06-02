Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sorularını ve cevap anahtarlarını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr adresinden yayımladı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını kontrol edebilir ve performanslarını değerlendirebilirler.
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2.06.2024 15:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sorularını ve cevap anahtarlarını yayımladı - Son Dakika
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