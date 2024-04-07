Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara 500 bin ton kömür dağıtımı yapılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından 500 bin ton kömür dağıtımı yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara 2024 -2025 eğitim öğretim yılında azami 500 bin ton kömür dağıtımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine toplam miktar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca artırılabilecek. Her il ve ilçede dağıtılacak kömür miktarı, okulların derslik sayıları, binaların yapısal özellikleri ve bölgenin iklim koşullarına göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenecek. Dağıtımı yapılan kömürler ısınma ihtiyacı dışında başka bir amaç için kullanılamayacak. Kömürler, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından nakledilecek.

TKİ tarafından bu karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CIF satış esaslarına göre okul ve kurumlara teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılacak ve 233 sayılı KHK kapsamında TKİ'ye ödenecek.