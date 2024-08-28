Milli Eğitim Bakanlığı Okullarda Şiddetin Önlenmesi İçin Genelge Yayımladı

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayımladı. Fiziksel, cinsel, duygusal/psikolojik, ekonomik, siber/dijital şiddetin bireylerin gelişimlerini olumsuz etkilediği vurgulanan genelgeye göre, bakanlık taşra teşkilatındaki bütün yöneticiler hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca illerindeki okul ve kurum ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörlerinin tespit edilerek öncelikli risk faktörlerine ve şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" konulu genelge, Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; okullarda akran zorbalığı ile siber zorbalığın da içinde bulunduğu her türlü şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin yer aldığı genelgede, özellikle göç, deprem, salgın hastalık gibi afet ve acil durumlarla mücadele dönemleri de dahil olmak üzere şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunması için sunulan hizmetlerin devamlılığının esas alınması gerektiği vurgulandı. Genelgede, şiddetin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler şöyle açıklandı:

"Bakanlık taşra teşkilatındaki bütün yöneticiler, okul ve kurumlarda şiddetin önlenmesine yönelik mevzuatın etkin şekilde uygulanması hususunda ilgili birimlerce hizmet içi eğitime tabi tutulacak, bu kapsamda hizmet içi eğitim uygulama planı oluşturulacak ve sonuçları ilgili birime gönderilecek.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca illerindeki okul ve kurum ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörlerinin tespit edilerek öncelikli risk faktörlerine ve şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca, okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetleri bölümünün yıllık çalışma planında şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetlere yer verilecek. Okul ve kurum müdürlüğünce, okul rehberlik ve psikolojik danışma programında şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetlere yer verilerek çalışmalar, e-Rehberlik sistemine kaydedilecek.

Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile RAM'ların şiddetin önlenmesine yönelik yürüteceği çalışmalarda uygun koşullar ve personel desteği sağlanacak. Okul ve kurum müdürlüğünce eğitim ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörleri tespit edilerek öncelikli risk faktörlerine veya şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

"Araç-gereç, ulaşım ve bütçe ile personel desteği verilecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli yazısı doğrultusunda, hakkında koruma ve bakım tedbiri olup ilgili Bakanlığın hizmet modellerinden yararlandırılan çocukların ihmal ve istismarına ilişkin tespit ve ihbarlar, kolluk kuvvetleri ve adli merciler ile birlikte eş zamanlı olarak aynı Bakanlığın il müdürlüklerine de bildirilecek. Okul-aile iş birliğini güçlendirerek şiddetin önlenmesinde velilerin desteğini sağlamak için gerekli tedbirler alınacak, çalışmalara araç-gereç, ulaşım ve bütçe ile personel desteği verilecek."

Genelgede, uygulamaya ilişkin konular ise şöyle belirlendi:

"Şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını teminen, okul ve kurumlarda, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, öğretmen-aile, aile-öğrenci arasında şiddet, zorbalık ve saldırgan davranışların kabul edilmeyeceğinin temel bir anlayış olarak kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Dijital ortamlarda çocukların güvenli alan becerilerinin, sanal okuryazarlıklarının geliştirilmesi ve gerçek sosyal ortama dijital/siber alan kaynaklı olumsuz davranışların aktarımının önlenmesi için çalışmalar yaygınlaştırılacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca şiddetin önlenmesine ilişkin mahalli hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi için ilgili birimlerle iş birliği yapılacak.

"Bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak"

Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinde görev yapan rehber öğretmenlerin okul ve sınıf risk haritaları doğrultusunda şiddetin önlenmesi amacıyla yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, yardımcı personel ve diğer personele yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Tüm okul ve kurumlarda özel eğitim ihtiyacı ile geçici koruma statüsü gibi özel ilgi gerektiren durumları olan öğrencilerin akranları ve çevreleriyle sosyal uyumları artırılacak, bu öğrencilerin önemli gün ve bayramlarda bir araya getirilerek ortak değerlerde buluşturulması, böylelikle kültürel, milli ve manevi değerleri ön plana çıkaran çalışmalara yer verilerek şiddetsiz bir toplumun inşası için farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecek."

Genelgede, ayrıca şiddet mağduru veya şiddet uygulayan öğrencilerle ilgili psikososyal destek faaliyetlerine ilişkin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi hükümlerine yer verildi.

"Aile eğitimleri yaygınlaştırılacak"

Genelgeye göre, şiddetin önlenmesine yönelik yaygın eğitim çalışmaları da artırılacak. Bu kapsamda, şiddetin önlenmesine ilişkin hayat boyu öğrenme kurumlarındaki mevcut kurs programlarının yaygınlaştırılması için ilgili birimlerle iş birliği yapılacak, şiddetin önlenmesi kapsamında aile eğitimleri yaygınlaştırılacak ve Bakanlığın hazırladığı aile eğitimi programlarından yararlanılacak. Eğitim çağı dışında kalan vatandaşların halk eğitimi merkezlerince yürütülen eğitimlerle okuryazarlık düzeyinin, farkındalık ve bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanacak.