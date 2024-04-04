Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Haritaların Kullanımında İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, ders kitaplarındaki ve eğitim materyallerindeki haritaların milli menfaatlere uygun, bilimsel ve işlevsel olması, haritaların kullanımında birlik sağlanması konusunda iş birliği protokolü imzaladı. Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası hazırlanması planlanan protokolle, dezenformasyonun da önlenmesi amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından "Harita Çalıştayları" düzenlendi.

Bu çalıştaylar neticesinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harita Genel Müdürlüğü arasında ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerinde yer alan haritaların milli menfaatlere, bilimsel ilkelere uygun ve işlevsel bir şekilde kullanılması, haritaların kullanımında birlik sağlanması ve müşterek harita üretimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında ders kitapları ile eğitim araç gereçlerinin içeriğinde yer verilen haritaların, temel haritacılık prensipleri ve milli menfaatlere uygun üretilmesinin sağlanması ve "Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası"nın hazırlanması yönünde müşterek üretimlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

DEZENFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

İmzalanan protokolle ayrıca ders kitapları ile eğitim araç gereçleri içeriğinde yer alan haritaların kullanımında birlik sağlanarak geçmişten bugüne kıta ve dünya haritalarında doğru ve eksiksiz bilgilerin kullanılması, bu yolla dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında üretilen haritaların öğrenme süreçlerinde daha etkili bir şekilde kullanılması ve öğrencilerin coğrafi ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olması amaçlanıyor.