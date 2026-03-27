Milli Eğitim'de Ek Atama Süreci Başlıyor - Son Dakika
Milli Eğitim'de Ek Atama Süreci Başlıyor

27.03.2026 21:44
Boş kalan pozisyonlar için ek atama başvuruları 28-30 Mart'ta alınacak. Detaylar açıklandı.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına, Bakanlık kadrolarından istihdam edileceklere ayrılan kontenjanın yerleştirmeler sonrasında boş kalan pozisyonları için ek atama başvuruları yarın alınmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Kılavuz, 6 Şubat'ta yayımlandı ve 9-15 Şubat'ta sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin başvurular alındı.

Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler için 16-18 Şubat'ta değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmeler yapılarak oluşan puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjanın üç katı aday, 3-9 Mart'ta sözlü sınava tabi tutuldu ve sözleşmeli eğitim personelinin yerleştirme işlemleri 25 Mart'ta ilan edildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca yayımlanan "Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Ek Atama Duyurusu"nda yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlara yer verildi. Bakanlık kadrolarından istihdam edileceklere ayrılan kontenjanın yerleştirmeler sonrasında boş kalan pozisyonları için sözlü sınav puanı 70 ve üzerinde olup tercihlerine yerleşemeyen adaylar, 28-30 Mart tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Duyuruya göre, yerleşen adaylar için yeniden tercih hakkı bulunmayacak, sözleşmeli eğitim personeli adayları sözlü sınav puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.

Sonuçlar, 1 Nisan'da Akademi'nin internet sitesinde ilan edilecek.

Doktora veya üzeri akademik ünvana sahip öğretmenler ile diğer personel, doktora mezuniyet alanından, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olan öğretmenler, öğretmenlik yaptığı alandan başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde "https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru" adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Adaylar, durumlarına uygun boş kontenjanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinin tamamını tercih edebilecek.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim'de Ek Atama Süreci Başlıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 23:00:21. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim'de Ek Atama Süreci Başlıyor - Son Dakika
