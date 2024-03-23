Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, mülga durumuna düşen Milli Eğitim Şura Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığı, Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaların Milli Eğitim Şura Yönergesi ile yürütüleceği bildirildi. Milli Eğitim Şurası'nın artık toplanmayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, 21. Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirildi.
MEB'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Milli Eğitim Şürası Yönetmeliğinin kaldırıldığı ve MEB Şürası'nın artık toplanmayacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Açıklamada, 10 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği'nin 6 ve 16'ncı maddeleri kapsamında hazırlanan "Milli Eğitim Şürası Yönergesi"nin, Mart 2024 tarih ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı, böylece Milli Eğitim Şürası ile ilgili çalışmaların Milli Eğitim Şürası Yönergesi ile yürütüleceği ifade edildi.
Dolayısıyla mülga duruma düşen Milli Eğitim Şürası Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırıldığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 20 Milli Eğitim Şürası gerçekleştirildiği anlatıldı.
21. ŞURA'NIN KONUSU YAPAY ZEKA, DİJİTAL VATANDAŞLIK...
Diğer yandan Bakanlığın ilgili birimlerince 21. Milli Eğitim Şürası'nın düzenlenmesi amacıyla yapılan hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zeka, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumdadır.
Bakanlığımızın bilimsel danışma kurulu olan şüra, evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve toplumsal değerlere dayalı bir Türk milli eğitim sistemini geliştirmek amacına katkı sağlamak ve niteliği yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik etmeye ve tavsiye kararları almak üzere toplanmaya devam edecektir."
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