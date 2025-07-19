Milli Eğitimde Yenilikçi Vizyon

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çağın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve yenilikçi eğitim sistemimizle akademik bilginin yanında milli ve manevi değerlere sahip, erdemli ve farklı becerilerle donatılmış bir nesil yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli örnek ve iyi uygulamalarına ilişkin yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak gayemiz, hızla değişen dünyada her alanda rekabet edebilecek nitelikte ve donanımda güçlü bireyler yetiştirmektir. Çağın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve yenilikçi eğitim sistemimizle akademik bilginin yanında milli ve manevi değerlere sahip, erdemli ve farklı becerilerle donatılmış bir nesil yetiştiriyoruz."