(Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

(Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, 82 kg grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgaristanlı rakibi Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale yükseldi.

13.02.2024 19:20  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

BÜKREŞ, (DHA)- İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, 82 kg grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgaristanlı rakibi Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale yükseldi.

(Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası\'nda finale yükseldi
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: (Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement