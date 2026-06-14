Milli Maç İzmit'te Dev Ekranda Coşkuyla İzlendi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurulan dev ekrandan büyük bir coşkuyla takip edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan karşılaşmada vatandaşların milli heyecana ortak olabilmesi amacıyla İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı'na dev ekran kurdu. Türkiye saati ile sabah 07.00'de başlayan müsabakayı izlemek için erken saatlerde alana gelen çok sayıda futbolsever, ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Kırmızı-beyazlı bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar, karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşadı.