Milli Muharip Uçak KAAN'ın İlerlemesi

13.02.2026 18:39
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, KAAN uçağının önemli test aşamalarını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: (Milli Muharip Uçak KAAN hakkında) Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçağımızın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipimizin, bundan sonraki uçuşunu yapacak olan ikinci prototipimizle birlikte aynı karede yer alacak olmaları, hem önemli bir teknik aşamayı ifade etmekte hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak: DHA

