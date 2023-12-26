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Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu yakında - Son Dakika
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Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu yakında

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen KAAN projesi kapsamında yapılan hazırlıklar ve testlerin ardından milli muharip uçağın birkaç hafta içinde ilk uçuşunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Milli muharip uçak KAAN\'ın ilk uçuşu yakında
26.12.2023 - 16:12,
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TÜRKİYE'nin milli muharip uçağı Kaan'ın ilk uçuşuna yönelik hazırlıkları ve testleri önemli ölçüde tamamlandı. İlk uçuşun birkaç hafta içerisinde yapılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden olan Kaan'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor. Kaan'ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi. Yer testleri ile taksi testlerinin de tamamlanmasının ardından Kaan'ın birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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Türkiye, TUSAŞ, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu yakında - Son Dakika
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