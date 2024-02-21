KAAN, ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı - Son Dakika
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KAAN, ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı

KAAN, ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını açıkladı. Kotil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

21.02.2024 15:42
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Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

Kotil, KAAN'ın ilk uçuşu dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Temel Kotil, paylaşımında, "Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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