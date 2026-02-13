Milli Muharip Uçak KAAN'ın Prototipleri Teste Hazır - Son Dakika
Milli Muharip Uçak KAAN'ın Prototipleri Teste Hazır

13.02.2026 19:44
KAAN'ın yeni prototipleri, Türk savunma sanayiinde önemli bir adım olarak testlere başlanıyor.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen gelişim sürecinde testlerde kullanılacak yeni prototipleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Görgün, yaptığı açıklamada, bugün Milli Muharip Uçak KAAN Projesi'nde çok kıymetli bir adıma daha şahitlik edildiğini belirtti.

"Tam boy statik" testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipin, bundan sonraki uçuşunu yapacak ikinci prototiple aynı karede yer almasının hem önemli bir teknik aşamayı ifade ettiğini hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:"

"KAAN, bir uçağın ötesinde, Türkiye'nin mühendislik gücünün ve bağımsız savunma iradesinin simgesidir. Bu projede hedefimiz, Türk Hava Kuvvetlerimizin envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil muharip bir uçağı özgün olarak geliştirmek ve ülkemizin kabiliyetlerini daha da ileri taşımaktır. KAAN'ımızın teknik kabiliyetlerine baktığınızda, ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar, dünyada sayısı bir elin parmakları kadar olan seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını söylemek mümkündür. Düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi kabiliyetlerle hem hava-hava hem hava-yer görevlerinde üstün performans elde edilecektir. Bugün geldiğimiz noktada, geliştirme, test ve üretim adımlarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz."

2024'te ilk uçuşunu yapan hızlı prototip sonrasında geliştirme ve üretim süreçlerinin aralıksız şekilde ilerlediğini aktaran Görgün, bununla birlikte eş zamanlı olarak insanlı-insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyet geliştirme çalışmalarını yaptıklarını paylaştı.

Her geçen gün kabiliyetleri artıyor

Statik test prototipinin üretiminin tamamlanmasıyla birlikte tasarımdan üretime, üretimden doğrulamaya uzanan sürecin olgunlaşma yolunda nasıl ilerlediğinin hep birlikte görüldüğünü dile getiren Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli motorumuzun geliştirilmesi başta olmak üzere kabiliyet artırımlarıyla fazlı olarak geliştirdiğimiz KAAN, her geçen gün kabiliyetlerine ve ülkemiz savunma ve havacılık sanayi altyapısına yenilerini ekleyerek ülkemizi dünyada sayılı ülkeler ligine taşımaktadır. KAAN, uzun soluklu bir teknoloji programında bir ürün olmanın yanında tasarım, üretim, test altyapısı ve insan kaynağını eşgüdümlü biçimde birlikte yürüten; altyapımızı, insan kaynağımızı ve teknoloji birikimimizi aynı anda güçlendiren bir katalizör görevi de görmektedir. Bu çerçevede KAAN, kalkınma ve teknoloji hamlesi niteliği taşıyan stratejik bir projedir. Bu hamlenin en kritik aşamalarından biri olan seri üretim faaliyetlerine dönük olarak da paralelde tüm hızıyla çalışmaktayız."

Görgün, KAAN'ın, geniş bir ekosistemin başarısı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KAAN'ın yerli tedarik zinciri bugün 20'den fazla şehirde, 300'den fazla firmayla, 5000'den fazla çalışandan oluşmaktadır. Bu vesileyle emeği geçen tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini bereketlendirsin. Önümüzdeki dönemde de test, kalifikasyon ve üretim hazırlıklarını aynı kararlılıkla sürdürecek, KAAN'ı adım adım daha ileri kabiliyetlerle gök vatanımızla buluşturacağız. Allah'ın izniyle, Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

