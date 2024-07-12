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Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 'çengel boynuzlu dağ keçisi' paylaşımı

ANKARA - Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapana yakalanan çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünü paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, fotokapana yakalanan çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünün paylaşılarak, "İyi ki sürüden ayrılmış, yoksa bize poz veremezdi. Çengel boynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra). 'Yaşat-Koru-Sev'" ifadelerine yer verildi.