Ramazan Bayramı tatilinde milli parklara 2.9 milyon kişi ziyarette bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki milli parklar ile tabiat parklarına, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 2 milyon 906 bin 385 kişi ziyarette bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, doğayla içi içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların 6-14 Nisan tarihlerini kapsayan tatil dönemindeki tercihi, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki tabiat parkları ile milli parklar oldu.
Tatil süresince milyonlarca kişinin akınına uğrayan söz konusu alanları 2 milyon 906 bin 385 kişi ziyaret ederken, 278 bin 748 ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Tabiat Parkı, en fazla ilgi gören yer oldu.
Bu bölgeyi 274 bin 689 ziyaretçiyle Beydağları Sahil Milli Parkı, 273 bin 342 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı, 142 bin 380 ziyaretçiyle Beyşehir Gölü Milli Parkı ve 100 bin 15 ziyaretçiyle Burç Tabiat Parkı izledi.
Ziyaretçilerine hem yaz hem de kış aylarında ayrı güzellikler sunan Abant Gölü Milli Parkı'nı 91 bin 300, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı 87 bin 540, Şamlar Tabiat Parkı'nı 70 bin 505, Kuzuyayla Tabiat Parkı'nı 59 bin 110, Meryemana Tabiat Parkı'nı 55 bin 254 kişi ziyaret etti. Korunan alanlar, geçen yıl bayram tatilinde 1 milyon 333 bin 718 kişiyi ağırlamıştı.
"Ülkemizin doğal güzelliklerini korumayı sürdüreceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğu altındaki söz konusu alanları sahip oldukları kaynak değerlerle koruma gayretinde olduklarını belirtti.
Yumaklı, özellikle uzun tatil dönemlerini fırsat bilerek doğa ve açık hava aktivitelerini tercih eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan düzenlemeleri yaptıklarını, tanıtım merkezleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırladıklarını ve korunan alanları geleceğe taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.
Bu çalışmalarla her geçen yıl daha fazla sayıda vatandaşın korunan alanlarda vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Yürüttüğümüz çalışmaların da etkisiyle vatandaşlarımızın korunan alanlara ilgisinin artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabiat parklarını ve milli parkları ziyaret eden vatandaşlarımızın bu alanlardan güzel anılarla memnun bir şekilde ayrılmaları da bizleri ayrıca motive ediyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumayı ve geliştirmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı tatilinde milli parklara 2.9 milyon kişi ziyarette bulundu - Son Dakika
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