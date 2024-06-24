Milli Saraylar Müzeleri Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Milli Saraylar Müzeleri Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Milli Saraylar Müzeleri Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzeler, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile tarihi kasırlar ve müzeler, 9 günlük tatilde toplamda 245 bin 980 kişiyi ağırladı. En çok ziyaret edilen mekanlar arasında ise Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve İslam Medeniyetleri Müzesi yer aldı.

24.06.2024 15:33
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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzeler, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile tarihi kasırlar ve müzeler, 9 günlük tatilde 245 bin 980 kişiyi ağırladı.

Osmanlı medeniyetinden bugüne miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı'nı 9 günlük tatil süresince 131 bin 826 kişi ziyaret etti.

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hatıralarını bir arada yaşatan Dolmabahçe Sarayı'nı ise 42 bin 582 kişi gezdi.

Milli Saraylar Resim Müzesi de bayram tatilinde şehrin kültür, sanat durakları arasında yerini aldı. Beşiktaş'taki müzeyi gezenlerin sayısı 12 bin 125 kişiye ulaştı.

Ihlamur Kasrı'nı da 4 bin 256 kişi, Beylerbeyi Sarayı'nı 17 bin 886 kişi, Küçüksu Kasrı'nı ise 8 bin 545 kişi gezdi.

İslam Medeniyetleri Müzesi de ziyaretçi akınına uğrayan adreslerden oldu. Çamlıca Camii külliyesi içerisindeki müzeyi bayram tatili boyunca 12 bin 996 kişi ziyaret etti.

Milli Saraylar'ın paha biçilemez cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi, ziyaretçilerin gözde mekanları arasına girdi. Tatil süresince müzeyi gezenlerin sayısı 7 bin 544 kişiyi buldu.

Kaynak: AA

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