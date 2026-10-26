Milli Savunma Bakanı Güler ile KKTC Başbakanı Üstel Bakanlıkta bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler ile KKTC Başbakanı Üstel Bakanlıkta bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ankara'daki Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşme, MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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