Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, cennet vatanımızda başımız dik ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak bunda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir.

22.04.2025 18:41
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, cennet vatanımızda başımız dik ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak bunda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bizler de onların emaneti olan kutsal vatanımızı korumak ve aydınlık yarınlarımızı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarını Milli Savunma Bakanlığı'nda ağırladı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, çocukları bu anlamlı gün münasebetiyle ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Çok önemli bir coğrafyada, çok güzel bir ülkemiz var. Ancak bugünkü güçlü seviyemize kolay gelmedik. Ülke olarak, millet olarak büyük yokluklar ve zorluklar gördük. Hatta bir asır önce ülkemizi işgal etmek istediler. Tüm imkansızlıklara rağmen kahraman atalarımız, kendilerine güvendiler, güzel bir geleceğe sahip bağımsız bir ülke olmak için Milli Mücadele'yi başlattılar ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdular." açıklamasını yaptı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ataların Meclis vasıtasıyla yürüttükleri Milli Mücadele sayesinde önce zafere ulaştıklarını, ardından da Cumhuriyeti kurarak emanet ettiklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 23 Nisan, hem siz çocuklarımız için hem de ülkemiz için çok özel bir gündür. Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, cennet vatanımızda başımız dik ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak bunda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bizler de onların emaneti olan kutsal vatanımızı korumak ve aydınlık yarınlarımızı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden beklentim, köklü tarihimizi çok iyi bilmeniz, kendinize güvenerek büyük başarılar elde edeceğinize ve ileride güzel mesleklere sahip olacağınıza inanmanızdır. Unutmayın ki şimdiden kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz hem sizin için hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Zira sizler, vatanımızı ve istiklalimizi korumak için cesaretle ve fedakarca görevini yaparken şehit ve gazi olan kahramanlarımızın evlatlarısınız. Şehit ve gazilerimizin en kutsal emaneti ve canımızdan bir parça olan sizleri çok seviyoruz."

"Sizler, geleceğimizin teminatısınız"

Bakan Güler, devletin, çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak, iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Çünkü sizler, yaşama sevincimizsiniz ve geleceğimizin teminatısınız. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de daima yanınızdayız. Bunu asla unutmayın. Sizlere ve çok kıymetli ailelerinize her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi bir kez daha belirtmek isterim ki biz büyük bir aileyiz. Sevinçte ve kederde bir ve beraberiz." şeklinde konuştu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri minnet ve rahmetle, gazileri ise şükranla anan Güler, "Değerli evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, sizlere sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." dedi.

Çocukların ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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