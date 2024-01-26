 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hatay'da inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Hatay'da inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, askeri birliklerde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hatay\'da inceleme ve denetlemelerde bulundu
26.01.2024 - 16:11,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Hatay'da, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile valilik ziyaretinde bulundu, ardından da askeri birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

İlk olarak 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden Güler, ardından geçtiği 8'inci Komando Tugay Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sonrası yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Komando, Hatay, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hatay'da inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:33:52. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hatay'da inceleme ve denetlemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement