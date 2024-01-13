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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son durumu değerlendirdi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son durumu değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla birlikte 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son durumu değerlendirdi
13.01.2024 - 16:50,
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

Bakan Güler daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son durumu değerlendirdi - Son Dakika
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