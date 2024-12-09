Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı\'nı Kabul Etti

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.