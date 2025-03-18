Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Deniz ve kara savaşlarında dünyanın en büyük ordularına karşı Mehmetçiğin yazdığı destansı başarılar, şanlı Türk tarihindeki en mümtaz zaferlerden biri olarak bugün de ilham ve motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle Türk İstiklal Harbi’nin ön sözü olan Çanakkale’yi tarihimize altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

18.03.2025 12:28
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Deniz ve kara savaşlarında dünyanın en büyük ordularına karşı Mehmetçiğin yazdığı destansı başarılar, şanlı Türk tarihindeki en mümtaz zaferlerden biri olarak bugün de ilham ve motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle Türk İstiklal Harbi'nin ön sözü olan Çanakkale'yi tarihimize altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından da paylaşılan mesajda Güler şunları kaydetti:

"Türk tarihindeki en mümtaz zaferlerden biri olarak bugün de ilham ve motivasyon kaynağımızdır"

"Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, bugün, tarihimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimiz uğruna şehadet şerbeti içen kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. 18 Mart 1915'te, Anadolu'nun her bir köşesinden ve bugünkü gönül coğrafyamızdan gelip Çanakkale'de omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, yedi düvelin üstün savaş gücü ve teknolojisi karşısında, iman dolu göğüslerini siper ederek istiklal ve istikbalimizin teminatı olmuşlardır. Onların verdikleri mücadele hem Çanakkale'yi geçilmez kılmış hem de asil milletimizin şartlar ne olursa olsun bağımsız yaşama azim, kararlılık ve iradesini tüm dünyaya göstermiştir. İmkansızı mümkün kılan ecdadımızın üstün cesareti ve fedakarlıkları, milletimizin gönlünde ve hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, 'Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?' dizelerinde de ifade ettiği gibi Çanakkale Muharebeleri, tarihte eşine az rastlanır bir şekilde, amansız mücadelelere sahne olmuştur. Deniz ve kara savaşlarında dünyanın en büyük ordularına karşı Mehmetçiğin yazdığı destansı başarılar, şanlı Türk tarihindeki en mümtaz zaferlerden biri olarak bugün de ilham ve motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle Türk İstiklal Harbi'nin ön sözü olan Çanakkale'yi tarihimize altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.

"Elde edilen tüm bu başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir"

Değerli Arkadaşlarım, milli ve manevi değerlerimizi korumak için vatan ve millet sevdasıyla Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Milli Mücadele'de, Sakarya'da ortaya konan mücadele ruhu; aynı şekilde Kıbrıs'ta, terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz'da da tezahür etmiş; şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları tarihe nakşolmuştur. Şüphesiz ki bu asil ruh, milletimizin karakterinde ebediyen varlığını sürdürecektir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu çerçevede kahraman ordumuz da; Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir. Elde edilen tüm bu başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatanı ilelebet korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak, boynumuzun borcudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacak; başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimizin, her daim tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Çanakkale, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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