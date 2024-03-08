Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kuvvet komutanlarının, bakan yardımcılarının, generallerin ve amirallerin eşleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

8 Mart dolayısıyla Anıtkbir'i ziyaret eden Demet Güler ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan Güler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Güler, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu aziz Atatürk,

Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın personelimiz adına 'Kadınlar Günü'nde huzurunuza çıkmanın gururunu yaşıyoruz.

Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri, kız kardeşleri, eş ve kızları olmak üzere; sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, yarınları büyük bir özveriyle inşa eden tüm kadınlarımızın 'Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Aziz Atam,

Engin ufkun ve ortaya koyduğun ilkeler doğrultusunda önemli haklar elde eden kadınlarımız; bu kazanımları neticesinde, bugün hayatın her alanındaki başarılarıyla kendilerinden övgüyle söz ettirmekte, ülkemizin gurur kaynağı olmaktadırlar.

Türk kadınları olarak bizlere verdiğin değer ve duyduğun güven için sana daima minnet şükran borçluyuz.

Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ülküsünden ve fikirlerinden aldığımız ilhamla başarılarımız artarak devam edecektir.

Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bu dönemde bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu, aklı ve bilimi rehber edinerek yerine getirme azim ve kararlılığındayız. Ruhun şad olsun."