Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile telefonda görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Streeting ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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