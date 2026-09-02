Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile telefonda görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Streeting ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.