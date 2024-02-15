Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'daki Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katıldı. Güler, toplantının gerçekleştirildiği salona gelişinde birçok ülkeden mevkidaşıyla selamlaşarak, ayaküstü sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sürüyor.

15.02.2024 12:27
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'daki Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, toplantının gerçekleştirildiği salona gelişinde birçok ülkeden mevkidaşıyla selamlaşarak, ayaküstü sohbet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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