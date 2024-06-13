Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi mevkidaşlarıyla görüştü

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(ANKARA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı öncesi pek çok mevkidaşı ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun Birinci Oturumu'na katıldı. Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen Birinci Oturum öncesi pek çok mevkidaşı ile ayaküstü görüştü.