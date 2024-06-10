Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul ettiği bildirildi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın da yer aldığı kaydedildi.