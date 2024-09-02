Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Güler, Somali ve Enerji Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?