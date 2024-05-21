Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?